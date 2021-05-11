«Режьте им головы»: куда приведет конфликт Израиля и Палестины из-за святынь Иерусалима

Власти Израиля пренебрегли желанием мусульман молиться в Рамадан, а также выселили несколько арабских семей из их домов.

В ночь на вторник, 11 мая, Израиль и Палестина обменялись ракетными ударами. Первыми стрельбу открыли мусульмане, заранее предупредив об атаке и потребовав вывести израильский спецназ из Аль-Акса — священной мечети, расположенной на Храмовой горе в Иерусалиме.

Израиль требования не выполнил. В шесть часов вечера 10 мая бойцы исламского политического движения ХАМАС выпустили ракеты по улицам Иерусалима, но, к счастью, обошлось без жертв. Через несколько часов израильские силы дали более радикальный ответ: в результате ударов по Газе погибло 24 палестинца, в том числе 9 детей, сообщает газета The Guardian.

Неспокойный город

Конфликт между палестинцами и израильтянами длится уже несколько десятков лет. В 1948 году на карте мира появилось новое государство – Израиль — новоиспеченная родина для всех евреев, спасающихся от последствий Второй мировой войны и холокоста. Проблема была в том, что страна возникла на территории священной для мусульман земли, на которой палестинцы до этого жили несколько веков.

С тех самых пор в Иерусалиме неспокойно. Город условно поделен между палестинцами, выступающими за возврат своих земель, и евреями, которые вполне справедливо претендуют на несколько местных святынь (Первый и Второй храмы, Стена плача).

Не так давно противостояние двух народов в священном городе обострилось. С 12 апреля для всех мусульман наступил Рамадан — месяц обязательного поста и религиозных служений. Власти Иерусалима навстречу верующим не пошли, установив суровые ограничения на посещение мечетей в ночное время.

Ситуация усугубилась масштабными акциями протеста со стороны палестинцев, которые были недовольны решением израильского суда. Служители Фемиды постановили выселить несколько арабских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх, чтобы освободить жилплощадь для еврейских беженцев.

От резиновых пуль и дубинок израильской полиции, по данным организации «Красный Полумесяц», пострадало около тысячи палестинцев, 333 из которых в тяжелом состоянии находятся в госпиталях. Одновременно с этим правоохранители ворвались в мечеть Аль-Акса и, как сообщают западные СМИ, «вступили в бой с прихожанами».

С обвинениями в адрес евреев выступили власти Иордании, которые обвинили полицию Иерусалима в «варварских действиях».

«Мы не приемлем и осуждаем варварские действия израильской полиции и спецназа — от нарушений в адрес мечети до нападений на верующих», — посетовали в правительстве королевства.

Третьи интересы

Против действий израильтян выступил турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Атаку полицейских на мечеть Аль-Акса президент назвал «террором». Куда более резко высказался в адрес евреев член Законодательного совета Палестины, один из лидеров ХАМАС Фатхи Хаммад. Если верить переводу Института исследований средств массовой информации Ближнего Востока (MEMRI), политик призвал к кровавой резне еврейского народа.

Senior Hamas Official Fathi Hammad to Palestinians in Jerusalem: Buy 5-Shekel Knives and Cut Off the Heads of the Jews #Hamas @StateDept #terrorism #Jerusalem pic.twitter.com/dTTOaOqa5H — MEMRI (@MEMRIReports) May 10, 2021

По мнению кандидата исторических наук, эксперта по Ближнему и Среднему Востоку Станислава Хатунцева, такие речи вовсе не свидетельствуют о начале войны между Палестиной и Израилем. Конфликт двух государств через некоторое время вновь сойдет на нет, а Иерусалим под действием международных договоров вынужден будет отказаться от агрессии и ввода войск в сектор Газа.

«Будущий сценарий понятен: начинается обострение либо в самом Израиле, либо на границе с палестинским сектором, то есть сектором Газа. Вопрос в том, примет ли израильская верхушка решение о выдвижении армии на оккупацию и зачистку сектора Газа. Но даже если это и произойдет, в средней и дальней перспективе это ничего не даст, потому что условия для обострений будут самовоспроизводиться в палестинском секторе в Иерусалиме. Сейчас евреи связаны международными соглашениями. Как введут они войска, так и выведут», — объяснил Хатунцев.

Интересы Турции в противостоянии двух государств очевидны: Анкара спонсирует и поставляет ресурсы для ХАМАС, поэтому у президента Эрдогана есть причины пристально следить за развитием событий в Израиле, полагает эксперт. Куда интереснее возможное вмешательство главных борцов за демократию — Соединенных Штатов.

По информации портала Axios, известного инсайдами из кулуаров Белого дома, Израиль заранее попросил администрацию президента Джозефа Байдена «держаться подальше» от конфликта в Восточном Иерусалиме.

А ведь именно в Белом доме чуть больше года назад была разработана «сделка века» — план бывшего американского лидера Дональда Трампа, который позволил бы остановить многолетние распри между Израилем и Палестиной. Республиканец предлагал отдать Палестине Восточный Иерусалим. При этом Израиль сохранил бы суверенитет на Храмовой горе, а Палестина удвоила бы свою территорию.

Израиль предложение Трампа поддержал, однако среди мусульман такой «земельный раздел» не нашел отклика.