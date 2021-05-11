Опубликован список погибших при стрельбе в казанской школе

Озвучен список жертв трагедии в Казани, где 19-летний Ильназ Галявиев расстрелял людей.

Озвучен список жертв трагедии в Казани, где 19-летний Ильназ Галявиев расстрелял людей.

Жертвами трагедии стали семь восьмиклассников и две учительницы — 27-летняя Эльвира Игнатьева и 55-летняя Венера Айзатова. Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало полный список жертв казанского стрелка.

1. Эльвира И., 1994 г. р.

2. Венера А., 1965 г. р.

3. Дамир Г., без даты.

4. Амир Ш., 2006 г. р.

5. Труп женского пола, личность не установлена.

6. Амир В., 2006 г. р.

7. Алиса Г., 2006 г. р.

8. Труп мужского пола, личность не установлена.

9. Зульфия Г., 2006 г. р.

Известно, что Айзатова проработала в школе 34 года, стаж работы Игнатьевой — пять лет.

Стрельба в школе Казани произошла утром 11 мая, преступник сам сдался полиции, когда вышел из здания. В ходе допроса он рассказал, что в нем "пробуждается монстр", назвал себя богом и заявил, что всех ненавидит.