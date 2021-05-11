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15:55   11 Мая 2021
Политика

Украинские силовики обыскивают квартиру главы "ОПЗЖ" Медведчука

Украинские силовики обыскивают квартиру главы "ОПЗЖ" Медведчука

Правоохранительные органы Украины проводят обыск в квартире главы политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

Уточняется, что речь идет о квартире, где политик временно проживает вместе со своей семьей. Пресс-секретарь Медведчука пока не подтвердил информацию об обыске.

Ранее украинские власти ввели санкции против трех оппозиционных телеканалов страны. Их владельцем является соратник Медведчука по партии Тарас Козак.

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#украина #обыск #медведчук

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