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15:53   11 Мая 2021
Политика

Политолог Кортунов надеется на продолжение диалога между Россией и Евросоюзом

Политолог Кортунов надеется на продолжение диалога между Россией и Евросоюзом

Версиям событий, которые озвучили Чехия и Болгария, в Европе доверяют не все, что дает надежду на продолжение диалога между Россией и Евросоюзом, заявил политолог Андрей Кортунов.

Эксперт прокомментировал заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что все страны — члены ЕС не желают обострять отношения с Россией на фоне ситуации с Чехией и Болгарией, пишет "ВЗГЛЯД".

"Вероятно, не все доверяют версиям событий, которые официально озвучены в Праге и Софии <...> Призывы, особенно со стороны Чехии, выслать хотя бы по одному дипломату, пока не произвели серьезного эффекта в большинстве столиц ЕС", — подчеркнул политолог.

Ранее сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла заявил, что Евросоюз должен отменить санкции против России, так как они вредят немецкой экономике, сообщал сайт 360tv.ru.

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#евросоюз #чехия #болгария #кортунов

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