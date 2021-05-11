Подмосковные школы проверят после трагедии в Казани

Власти Подмосковья собираются устроить проверку всех школ после произошедшей в казанской школе стрельбы.

Власти Подмосковья собираются устроить проверку всех школ после произошедшей в казанской школе стрельбы.

Зампредседателя подмосковного правительства Роман Каратаев заявил, что все школьные учреждения Московской области будут проверены. Об этом пишет сайт 360tv.ru.

Каратаев отметил, что необходимое распоряжение было отдано губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Чиновник подчеркнул, что в регионе устроят проверочные мероприятия по всем школам. Это позволит проанализировать уровень подготовленности заведений к выполнению антитеррористических действий.

Руководитель главного управления региональной безопасности уточнил, что работа в этом направлении уже начата.