Названо имя второй погибшей при стрельбе в казанской школе учительницы

55 -летняя Венера Айзатова работала учителем младших классов.

Второй погибшей учительницей в гимназии №175 в Казани стала 55-летняя Венера Айзатова: женщина 34 года проработала в школе, была учителем первой категории и работала в начальных классах. Она была классным руководителем 4 «Г» класса.

По данным «Политики Сегодня», Айзатову неоднократно награждали за подготовку победителей дистанционной олимпиады в 2012 году и за участие во всероссийском математическом конкурсе в 2013 году.

до сегодняшнего дня являлась классным руководителем 4 «Г» класса. По данным «Политики Сегодня», Айзатову неоднократно награждали — благодарственными письмами за подготовку победителей дистанционной олимпиады в 2012 году и за участие во всероссийском математическом конкурсе в 2013 году.

Учительница также имела диплом «Учитель цифрового века» за активное применение в работе современных информационных технологий, а также диплом за участие во Всероссийской педагогической видеоконференции по теме: «Начальная школа ХХI века».

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