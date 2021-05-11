Опубликован список госпитализированных после стрельбы в Казани

Федеральное агентство новостей представило полный список всех пострадавших во время стрельбы в казанской школе.

Федеральное агентство новостей представило полный список всех пострадавших во время стрельбы в казанской школе.

Перечень граждан, которые пострадали в связи со стрельбой в школе №175 города Казань был опубликован ФАН.

Основная часть получивших ранения школьников расположена сейчас в ГАУЗ "Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ". Общее количество госпитализированных с места происшествия — 21 человек.

В списке значатся:

1. Арслан Ш. 2011 г.р.

2. Ислам С. 2006 г.р.

3. Артем И. 2012 г.р.

4. Милана И. 2012 г.р.

5. Тимур З. 2006 г.р.

6. Аделя Г. 2005 г.р.

7. Камиль И. 2006 г.р.

8. Расул И. 2010 г.р.

9. Рената А.

10. Лейла К.

11. Айрат Б.

12. Камиль С. 2006 г.р.

13. София О. 2007 г.р.

14. Карим Г. 2013 г.р.

15. Амалия Ш. 2012 г.р.

16. Дарья З. 2007

17. Амин Х. 2011 г.р.

18. Карим Х. 2006 г.р.

19. Мулланур М. 1958 г.р.

20. Диляра Г. 1970 г.р.

21. Алина С. 2002 г.р.

Сейчас на месте трагического инцидента продолжают работать сотрудники экстренных служб и представители правоохранительных органов.