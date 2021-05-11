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15:36   11 Мая 2021
Происшествия

Число жертв трагедии в Казани возросло до девяти

Число жертв трагедии в Казани возросло до девяти

Число погибших в результате стрельбы в одной из школ города Казани возросло до девяти человек. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Трагедия в одной из школ столицы Татарстана, ставшей целью вооруженного нападения, унесла жизни девяти человек. Ранее сообщалось о восьми погибших — семерых учениках и одной учительнице.

Вооруженное нападение на школу произошло во вторник, 11 мая. Злоумышленник проник в здание общеобразовательного учреждения, после чего открыл стрельбу из огнестрельного оружия. На месте трагедии образовался стихийный мемориал, к которому несут цветы скорбящие горожане.

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#жертвы #казань #школа

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