Глава Чечни высказался о напавшем на школу в Казани стрелке

Государственный деятель Рамзан Кадыров отреагировал на стрельбу в казанской гимназии, где погибли девять человек. Сообщение он разместил в Telegram-канале.

Государственный деятель Рамзан Кадыров отреагировал на стрельбу в казанской гимназии, где погибли девять человек. Сообщение он разместил в Telegram-канале.

Чеченский лидер, говоря о трагедии, подчеркнул, что у террористов, которые направляют оружие на женщин и детей, "нет ни нации, ни религии, ни чести". Кадыров назвал таких преступников "больными животными". Кроме того, он выразил уверенность в том, что правоохранители тщательно будут расследовать произошедшее.

Стрельба произошла в гимназии №175 рано утром 11 мая. По последним и официальным данным, погибли девять человек, еще 21 находится в больнице. Подозреваемым в преступлении стал бывший ученик гимназии, 19-летний Ильназ Г., его задержали.