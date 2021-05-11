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15:27   11 Мая 2021
Происшествия

Соединенные Штаты соболезнуют в связи с трагедией в Казани

Соединенные Штаты соболезнуют в связи с трагедией в Казани

Американское посольство в Москве выразило соболезнования в связи с расстрелом в казанской школе. Об этом заявила пресс-секретарь диппредставительства США Ребекка Росс.

По ее словам, США глубоко опечалены трагедией, произошедшей в Казани. Соединенные Штаты выражают искренние соболезнования семьям всех погибших, говорится в публикации Росс в Twitter.

Стрельба в школе №175 Казани произошла утром 11 мая. Нападение совершил 19-летний выпускник учебного заведения. Силовики задержали его. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. По последним данным, в результате стрельбы погибли девять человек.

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