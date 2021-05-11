15:27 11 Мая 2021Происшествия
Соединенные Штаты соболезнуют в связи с трагедией в Казани
Американское посольство в Москве выразило соболезнования в связи с расстрелом в казанской школе. Об этом заявила пресс-секретарь диппредставительства США Ребекка Росс.
Американское посольство в Москве выразило соболезнования в связи с расстрелом в казанской школе. Об этом заявила пресс-секретарь диппредставительства США Ребекка Росс.
По ее словам, США глубоко опечалены трагедией, произошедшей в Казани. Соединенные Штаты выражают искренние соболезнования семьям всех погибших, говорится в публикации Росс в Twitter.
Стрельба в школе №175 Казани произошла утром 11 мая. Нападение совершил 19-летний выпускник учебного заведения. Силовики задержали его. Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. По последним данным, в результате стрельбы погибли девять человек.