Постпред США: разногласия не мешают Москве и Вашингтону выполнять обязательства по ДСНВ

США и Россия выполняют свои обязательства в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3).

США и Россия выполняют свои обязательства в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3).

Представитель США Роберт Вуд на конференции по разоружению в Женеве заявил, что между Вашингтоном и Москвой есть некоторые разногласия, однако они не мешают сторонам придерживаться взятых на себя обязательств.

"Мы несем ответственность друг перед другом в рамках режима контроля, предусмотренного договором. Продление нового ДСНВ, несомненно, делает мир безопаснее", — заявил Вуд.

Он также отметил, что стороны условились рассмотреть вариант проведения дискуссии по ряду вопросов, касающихся контроля над вооружениями и безопасности.