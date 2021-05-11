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15:24   11 Мая 2021
Политика

Постпред США: разногласия не мешают Москве и Вашингтону выполнять обязательства по ДСНВ

Постпред США: разногласия не мешают Москве и Вашингтону выполнять обязательства по ДСНВ

США и Россия выполняют свои обязательства в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3).

Представитель США Роберт Вуд на конференции по разоружению в Женеве заявил, что между Вашингтоном и Москвой есть некоторые разногласия, однако они не мешают сторонам придерживаться взятых на себя обязательств.

"Мы несем ответственность друг перед другом в рамках режима контроля, предусмотренного договором. Продление нового ДСНВ, несомненно, делает мир безопаснее", — заявил Вуд.

Он также отметил, что стороны условились рассмотреть вариант проведения дискуссии по ряду вопросов, касающихся контроля над вооружениями и безопасности.

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#россия #сша #снв

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