Лукашенко выразил соболезнования близким погибших во время стрельбы в Казани

Оправдание безжалостному и бессмысленному расстрелу в казанской школе невозможно найти, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Оправдание безжалостному и бессмысленному расстрелу в казанской школе невозможно найти, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава государства от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования семьям погибших и жителям Татарстана. Помимо этого, президент пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим во время стрельбы в учебном заведении Казани.

"Невозможно найти оправдание безжалостному и бессмысленному расстрелу в мирное время невинных людей", — подчеркнул Лукашенко.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что после стрельбы в казанской гимназии во всех школах республики пройдут проверки, сообщил сайт 360tv.ru.