Россия за день. Главное: стрельба в Казани, пляж на миллион в Коми и мистика в Омске

Убийства в Казани и Новосибирске. Упреки в адрес брянских чиновников. Дорогой проект пляжа в Сыктывкаре. И новые детали в исчезновении омского министра.

Республика Татарстан. Около 10 утра в казанской гимназии №145 бывший ученик, а ныне 19-летний студент колледжа Ильназ Галявиев устроил стрельбу в стенах школы. На месте погибли семеро восьмиклассников и учительница, еще 21 человек находятся в больнице. Убийца задержан.

Брянская область. Жители Брянска упрекнули чиновников в том, что они не держат свои обещания. Ранее мэрия города объявляла о том, что ремонты дорог будут проводиться только в ночное время, однако на деле рабочие укладывают асфальт не только днем, но и даже в часы пик, что создает огромные пробки.

Алтайский край. В Барнауле единогласно избрали нового главу регионального отделения ЛДПР. Должность занял Владимир Семенов. Известно, что он возглавляет фракцию либерал-демократов в алтайском парламенте, где работает в комитете по бюджету и налогам.

Республика Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов в ближайшие два с половиной месяца намерен посетить все муниципалитеты полуострова. Губернатор хочет лично пообщаться с жителями региона, чтобы узнать, как работают чиновники на местном уровне.

Республика Коми. В Сыктывкаре до 20 августа планируют обустроить городской пляж за миллион рублей. Подрядчик должен будет очистить зону от мусора и кустарников, установить урны, два туалета, три кабины для переодевания, питьевые фонтаны и семь «грибков» для защиты от солнца.

Архангельская область. В Архангельске судья вновь перенесла пересмотр дела бывшего главы УФНС Сергея Родионова из-за неявки его адвоката. Новые слушания назначили на 18 мая. В феврале его приговорили к восьми годам колонии за взяточничество, но после апелляции решение отменили, а самого подсудимого отправили под домашний арест.

Хабаровский край. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев к столетнему юбилею труженицы тыла Елены Рындиной поручил привести жилье и придомовую территорию ветерана в порядок. Он также распорядился перенести теплотрассу, из-за которой было невозможно привести в порядок дорогу к дому долгожительницы.

Приморский край. Власти Владивостока после многочисленных жалоб жителей проверили состояние дорог, которые ремонтировали еще в 2019-м и 2020-м годах. Устранение найденных недочетов администрация возложила на плечи подрядчиков, дав им срок до конца лета.

Новосибирская область. В Новосибирске убили бывшего депутата городского совета и экс-начальника главного управления благоустройства и озеленения Ивана Митряшина. Известно, что он погиб от ножевого ранения, но при каких обстоятельствах пока остается неизвестным.

Омская область. Интернет-пользователи углядели мистику в истории с пропажей в лесах Большеуковского района министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского. Люди отметили, что на видеообращении от надписи на фирменной футболке хоккейного клуба «Авангард», видна лишь часть слова — «Ванга».

Белгородская область. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал строителей за грязь и разруху в ходе ремонта Центра молодежных инициатив. По словам главы региона, подрядчик на несколько месяцев отстает от сроков и к тому же некачественно выполняет работу.

Сахалинская область. На Сахалине из законопроекта о сходе граждан для решения вопросов по самообложению убрали положение о подъездах. Теперь жители могут объединяться только целыми домами, микрорайонами, а также населенными пунктами, если они не являются поселениями.

Ставропольский край. Бывшего зампреда правительства Ставрополья Александра Золотарева решили оставить под стражей еще почти на три месяца. В марте его заподозрили во взяточничестве на сумму более 60 млн рублей и задержали в аэропорту при попытке скрыться.

Иркутская область. Действующий депутат Госдумы единоросс Александр Якубовский намерен вновь занять место в федеральном парламенте от Братского одномандатного округа № 96. Он заявился на праймериз «Единой России», сославшись на поддержку губернатора.

Республика Бурятия. В компании «Улан-Удэстройзаказчик», которая берет на себя строительство большинства крупных объектов в городе, назначен новый директор. Пост занял экс-чиновник Максим Большаков, который с марта этого года исполнял обязанности руководителя.