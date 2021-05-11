Психолог Армер поддержал усиление надзора за оборотом оружия после трагедии в Казани

Руководитель регионального общественного объединения «Молодежная служба безопасности» призвал коллег не терять бдительность в работе с детьми.

Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура в память о погибших учениках гимназии №175. Утром в здание учебного заведения вошел его бывший выпускник Ильназ Галявиев с гладкоствольным ружьем наперевес. 19-летний преступник убил 7 школьников и ранил еще 16 человек.

Нападавший был вооружен ружьем турецкого производства Hatsan Escort стоимостью около 30 тысяч рублей. Лицензию на оружие казанский стрелок получил за две недели до трагедии, 28 апреля. Судя по количеству раненых и убитых, патронов у Галявиева было немало.

Ружье Hatsan Escort. Из него Галявиев расстреливал школьников в Казани. Разрешение на оружие он получил 28 апреля pic.twitter.com/KpN7PriqTp — НТВ (@ntvru) May 11, 2021

Школу №175 молодой человек закончил в 2016 году, после чего поступил в колледж при университете управления «ТИСБИ» (откуда его отчислили несколько дней назад). Позднее в распоряжении журналистов оказалась характеристика на Галявиева, в которой преподаватели называют его «спокойным, неконфликтным, опрятным», а причиной отчисления значится «невыполнение обязанностей по освоению учебной программы». Однако глава регионального общественного объединения «Молодежная служба безопасности», психолог Леонид Армер допустил, что у Галявиева имеются серьезные психологические отклонения:

«Есть люди с отклонениями, на которых всегда нужно обращать внимание, но далеко не всегда, к сожалению, это происходит. Люди думают, что это шутка. Даже если посмотреть на этого казанского товарища, мы видим две противоположные вещи. В характеристике сказано, что он тихий, спокойный, опрятный и вежливый, но параллельно видим скриншоты из его Telegram-канала, где он выступает с никнеймом "бог" и четко пишет, что он пришел в мир "избавиться от всех вас". В таких случаях работать должны психиатры».

Эксперт посетовал, что в последнее время подобных психических расстройств среди российских школьников становится все больше. В этой части страна имеет все шансы перегнать даже Соединенные Штаты, где стрельба в общественных местах случается нередко, отмечает Армер.

В России доступ к оружию получить не так просто, как в Америке, а после инцидента в казанской школе законодательство в этой части обещает стать еще жестче. С соответствующей инициативой выступил президент Владимир Путин, который поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать меры по усилению надзора в сфере гражданского оборота оружия. С тем, что такая мера необходима, Леонид Армер согласен, однако предлагает коллегам-психологам не терять бдительность в работе с детьми для предотвращения подобных трагедий.

«Даже если принять ужесточающий закон, могут появиться ситуации, когда для нападений будет использоваться что-то подручное. Это первое, что приходит на ум. Инструкций по изготовлению оружия в интернете, к сожалению, полно. У нас пока больше получается предотвращать такие случаи, хотя потом правозащитники кричат, что ФСБ якобы "охотится на детей". Из нашего опыта ["Молодежной службы безопасности"] могу сказать, что лучше, как говорится, перебдеть, чем недобдеть», — объяснил психолог.

В целом, количество детей с психическими отклонениями в России растет, добавил Армер. Это видно из анализа «депрессивно-суицидальных чатов» в соцсетях, который проводят члены общественных организаций и сотрудники ФСБ. На фоне этого школьным психологам стоит внимательнее следить за учениками и не относиться поверхностно к тревожным проявлениям психических расстройств.

Подробнее о стрельбе в казанской школе №175 можете прочитать в нашем материале.