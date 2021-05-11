14:38 11 Мая 2021Происшествия
Раненный при стрельбе в казанской школе охранник успел нажать тревожную кнопку
Сотрудники 175-й гимназии в Казани были ранены в результате стрельбы, но смогли нажать тревожную кнопку, сообщили региональные власти.
Сотрудники 175-й гимназии в Казани были ранены в результате стрельбы, но смогли нажать тревожную кнопку, сообщили региональные власти.
Утром 11 мая бывший ученик этой школы - 19-летний Ильназ Галявиев - пришел в учебное заведение с ружьем и начал стрельбу. В результате погибли восемь человек. В больницы доставили 21 пострадавшего.