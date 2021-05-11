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14:38   11 Мая 2021
Происшествия

Раненный при стрельбе в казанской школе охранник успел нажать тревожную кнопку

Раненный при стрельбе в казанской школе охранник успел нажать тревожную кнопку

Сотрудники 175-й гимназии в Казани были ранены в результате стрельбы, но смогли нажать тревожную кнопку, сообщили региональные власти.

Утром 11 мая бывший ученик этой школы - 19-летний Ильназ Галявиев -  пришел в учебное заведение с ружьем и начал стрельбу. В результате погибли восемь человек. В больницы доставили 21 пострадавшего.

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#казань #школа #охранник

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