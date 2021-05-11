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14:34   11 Мая 2021
Общество

Жители Казани соорудили стихийный мемориал памяти жертвам стрельбы в школе

Жители Казани соорудили стихийный мемориал памяти жертвам стрельбы в школе

Мемориал, призванный почтить память жертв вооруженного нападения на одну из школ города Казани, стихийно образовался на месте трагедии.

Жители столицы Татарстана собрались на месте страшной трагедии у школы, в стенах которой оборвались жизни семерых учащихся и одной учительницы. Горожане принесли с собой цветы и плакат, на котором выразили скорбь по жертвам нападения.

Трагедия, в ходе которой погибли восемь человек, произошла во вторник, 11 мая, в гимназии №175. По последним данным, злоумышленник проник в образовательное учреждение, после чего открыл огонь из гладкоствольного оружия.

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#жертвы #казань #мемориал

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