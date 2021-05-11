Жители Казани соорудили стихийный мемориал памяти жертвам стрельбы в школе

Мемориал, призванный почтить память жертв вооруженного нападения на одну из школ города Казани, стихийно образовался на месте трагедии.

Мемориал, призванный почтить память жертв вооруженного нападения на одну из школ города Казани, стихийно образовался на месте трагедии.

Жители столицы Татарстана собрались на месте страшной трагедии у школы, в стенах которой оборвались жизни семерых учащихся и одной учительницы. Горожане принесли с собой цветы и плакат, на котором выразили скорбь по жертвам нападения.

Трагедия, в ходе которой погибли восемь человек, произошла во вторник, 11 мая, в гимназии №175. По последним данным, злоумышленник проник в образовательное учреждение, после чего открыл огонь из гладкоствольного оружия.