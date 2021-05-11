Жертвой казанского стрелка стала юная учительница английского

Учительница иностранного языка 1994 года рождения погибла в результате вооруженного нападения на казанскую гимназию №175.

Учительница иностранного языка 1994 года рождения погибла в результате вооруженного нападения на казанскую гимназию №175.

Эльвира И. преподавала в школе на протяжении четырех лет. В 2018 году заняла второе место в районном конкурсе педагогического мастерства "Учитель года".

Утром 11 мая в школу вошел 19-летний Ильназ Г. с дробовиком и открыл огонь. Смертельные ранения получили семеро школьников и учительница, более десяти человек пострадали. Стрелок сам вышел к полиции и сдался. Во время допроса он заявил, что «летом в нем начал просыпаться монстр». Также Ильназ сказал, что считает себя богом и ненавидит всех людей, сообщал ФАН.