Мурашко и Кравцов вылетают в Казань на самолете МЧС

Главы Минздрава и Минпросвещения РФ Михаил Мурашко и Сергей Кравцов в срочном порядке отправились в Казань, где произошла стрельба в школе.

Главы Минздрава и Минпросвещения РФ Михаил Мурашко и Сергей Кравцов в срочном порядке отправились в Казань, где произошла стрельба в школе.

Уточняется, что на борту самолета МЧС вместе с министрами находятся медики, психологи, а также необходимое оборудование для оказания помощи.

Ранее стало известно, что бывший ученик гимназии №175 устроил стрельбу в школе. По данным регионального правительства, в результате инцидента погибли восемь человек.