Вахтерша выполняла функцию охранника в казанской школе, где произошла стрельба

Казанскую школу, где сегодня произошла стрельба, охраняла только вахтерша, сообщили власти Татарстана.

Казанскую школу, где сегодня произошла стрельба, охраняла только вахтерша, сообщили власти Татарстана.

Уточняется, что из дополнительного охранного оборудования была установлена тревожная кнопка. Руководство учебного заведения отказалось от услуг частных охранников три года назад.

Ранее стало известно, что бывший ученик казанской школы №175 устроил там стрельбу. Власти республики сообщили, что в результате инцидента погибли восемь человек.