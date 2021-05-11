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14:14   11 Мая 2021
Происшествия

Напавший на школу в Казани родился в день теракта 11 сентября

Напавший на школу в Казани родился в день теракта 11 сентября

Казанский стрелок неоднократно "хвастался" своей датой рождения, считая, что ему "уготована особая участь", сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник.

Совершивший нападение на школу №175 в Казани Ильназ Г. родился 11 сентября 2001 года. В тот день боевики-смертники захватили четыре пассажирских самолета, два из которых направили на башни-близнецы Всемирного торгового центра.

Ильназ Г. устроил стрельбу в казанской школе утром 11 мая. В результате нападения погибли восемь человек, более 20 получили ранения разной степени тяжести. Власти региона объявили 12 мая днем траура.

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#стрельба #казань #11 сентября

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