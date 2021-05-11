Напавший на школу в Казани родился в день теракта 11 сентября

Казанский стрелок неоднократно "хвастался" своей датой рождения, считая, что ему "уготована особая участь", сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник.

Казанский стрелок неоднократно "хвастался" своей датой рождения, считая, что ему "уготована особая участь", сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник.

Совершивший нападение на школу №175 в Казани Ильназ Г. родился 11 сентября 2001 года. В тот день боевики-смертники захватили четыре пассажирских самолета, два из которых направили на башни-близнецы Всемирного торгового центра.

Ильназ Г. устроил стрельбу в казанской школе утром 11 мая. В результате нападения погибли восемь человек, более 20 получили ранения разной степени тяжести. Власти региона объявили 12 мая днем траура.