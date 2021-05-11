Президент Болгарии подписал указ о проведении выборов в парламент

Болгарский лидер Румен Радев утвердил роспуск Народного собрания (парламента) и проведение досрочных выборов, сообщила пресс-служба главы государства.

Болгарский лидер Румен Радев утвердил роспуск Народного собрания (парламента) и проведение досрочных выборов, сообщила пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается, что президент также назначил Стефана Янева главой технического правительства страны, которое приступит к работе 12 мая.

"Президент Румен Радев распускает своим указом 45-е Народное собрание 12 мая 2021 года. Глава государства назначает проведение парламентских выборов на 11 июля нынешнего года", — сообщила пресс-служба.

Ранее бывший министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что поставки вооружений Украине с болгарских складов не могли оставаться незамеченными, сообщал сайт 360tv.ru.