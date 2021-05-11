Входящего в казанскую школу с дробовиком юношу засняли уличные камеры

Уличные камеры видеонаблюдения засняли, как 19-летний Ильназ Г. заходил с дробовиком в гимназию №175. На пути к цели у него не возникло никаких препятствий.

Уличные камеры видеонаблюдения засняли, как 19-летний Ильназ Г. заходил с дробовиком в гимназию №175. На пути к цели у него не возникло никаких препятствий.

Молодой человек вошел в школу и открыл огонь. Смертельные ранения получили девять человек, десятки пострадали. В реанимации находятся шестеро детей, для них объявили сбор крови.

Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве. Нападавший сам сдался полиции, ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу, пишет ФАН. Во время допроса Ильназ заявил, что считает себя богом и ненавидит всех людей. За несколько дней до трагедии он создал канал в Telegram, где писал о своих намерениях.