Депутат Госдумы предложил доверить охрану школ нейросетям

Парламентарий придумал способ, как не допустить трагедий как в Керчи и Казани.

Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что трагедия с расстрелом школьников в Казани связана с интернетом, а «отрицать это невозможно». Парламентарий подчеркивает: большинство таких «стрелков» предупреждали о своих намерениях в Сети — значит, предотвратить трагедии может искусственный интеллект.

В качестве аргумента Горелкин привел пример с таргетированной рекламой: при упоминании какого-либо товара или услуги даже в личной переписке на пользователя сразу начинают «валиться» рекламные баннеры и ссылки. И если коммерческий искусственный интеллект способен точно и оперативно отслеживать интересы потребителя и его намерения, то нейросети можно направить и на борьбу с потенциальными преступниками.

«Очевидно, что необходимо создать систему, которая точно так же будет отслеживать преступные намерения и реагировать на фразы-триггеры в каналах, соцсетях, на сайтах. А потом с этой, уже отфильтрованной из сети информацией, смогут оперативно работать правоохранители и спецслужбы. На мой взгляд, это вполне рабочая схема, которая позволила бы реально предупреждать такие трагедии», — рассказал депутат в Telegram.

Не столь важно, будет ли система разработана в государственном НИИ или частной компанией по заказу властей — такая работа должна быть проделана обязательно, заключил Горелкин.

Открывший стрельбу в казанской гимназии 19-летний Ильназ Галявиев во время допроса рассказал, что нашел рецепты самодельных взрывных устройств в интернете. Также стало известно, что у преступника был Telegram-канал, в котором тот за час до трагедии заявил о намерении убить «огромное количество» людей и покончить с собой. В том же канале 6 мая Галявиев заявлял, что он «как бог» желает, чтобы все признали себя его «рабами».