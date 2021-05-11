Трагедия в казанской школе выпала на день рождения ее директора

Стрельба в казанской гимназии №175 произошла в тот день, когда ее директор празднует своей день рождения.

Стрельба в казанской гимназии №175 произошла в тот день, когда ее директор празднует своей день рождения.

Внимание на соответствующую деталь обратили журналисты Федерального агентства новостей (ФАН). В ходе выяснения обстоятельств случившегося они прочитали информацию о директоре образовательного учреждения и установили, что она празднует свой день рождения 11 мая.

Новость дополняется.