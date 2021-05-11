Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:56   11 Мая 2021
Происшествия

Трагедия в казанской школе выпала на день рождения ее директора

Трагедия в казанской школе выпала на день рождения ее директора

Стрельба в казанской гимназии №175 произошла в тот день, когда ее директор празднует своей день рождения.

Внимание на соответствующую деталь обратили журналисты Федерального агентства новостей (ФАН). В ходе выяснения обстоятельств случившегося они прочитали информацию о директоре образовательного учреждения и установили, что она празднует свой день рождения 11 мая.

Новость дополняется.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#директор #казань #школа #день рождения

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров