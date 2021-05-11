Казанский стрелок заявил, что в нем "пробуждался монстр"

Видео допроса Ильназа Г. появилось в Сети. Он заявил, что "летом в нем начал пробуждаться монстр".

Видео допроса Ильназа Г. появилось в Сети. Он заявил, что "летом в нем начал пробуждаться монстр".

На кадрах видно, как связанный преступник ругается матом на сотрудников полиции и кричит, что "всех ненавидит".

По словам Ильназа, пару месяцев назад он "осознал себя богом", после чего начал ненавидеть всех людей "еще больше, чем обычно". Он заявил, что отрекся от родителей, но зачем-то сообщал матери о своей новой личности.

"Я впервые сказал это своей маме, у меня мамы нет, я ее на "вы" просто называю. Она мне не мать", — сказал стрелок.

Утром 11 мая Ильназ вошел в гимназию №175, в которой учился четыре года назад. Он открыл огонь и смертельно ранил восемь детей и учительницу. Еще десятки человек получили ранения различной степени тяжести, большинство из них — школьники.