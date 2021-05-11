Пилот рейса Москва-Казань перед взлетом призвал помолиться о жертвах стрельбы в школе

Число жертв стрельбы в гимназии 175 увеличилось до девяти.

Экипаж рейса «Москва-Казань» перед взлетом помимо привычных приветственных слов пассажирам выразил соболезнования семьям погибших во время стрельбы в гимназии №175 в столице Татарстана. Командир корабля заявил, что не может молчать о трагедии и призвал пассажиров «вознести молитвы».

«Мы, как экипаж, как обычные нормальные люди, сопереживаем, испытываем эмпатию», – сказал пилот.

«Молчать я не могу»: пилот «Победы» рейса Москва — Казань сделал объявление при взлёте pic.twitter.com/cxlPeqkmT4 — Вот Так (@vottak_tv) May 11, 2021

Экипаж заверил, что тяжелые эмоциональные переживания не повлияют на профессионализм.

Утром 11 мая в школу с ружьем зашел 19-летний Ильназ Галявиев и открыл стрельбу по ученикам и учителям. По последним данным, погибли 9 человек.

12 мая в Татарстане объявлено днем траура.