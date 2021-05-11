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15:49   11 Мая 2021
Россия

Пилот рейса Москва-Казань перед взлетом призвал помолиться о жертвах стрельбы в школе

Пилот рейса Москва-Казань перед взлетом призвал помолиться о жертвах стрельбы в школе

Экипаж рейса «Москва-Казань» перед взлетом помимо привычных приветственных слов пассажирам выразил соболезнования семьям погибших во время стрельбы в гимназии №175 в столице Татарстана. Командир корабля заявил, что не может молчать о трагедии и призвал пассажиров «вознести молитвы».

  «Мы, как экипаж, как обычные нормальные люди, сопереживаем, испытываем эмпатию», – сказал пилот.

Экипаж заверил, что тяжелые эмоциональные переживания не повлияют на профессионализм.

Утром 11 мая в школу с ружьем зашел 19-летний Ильназ Галявиев и открыл стрельбу по ученикам и учителям. По последним данным, погибли 9 человек.

12 мая в Татарстане объявлено днем траура.

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#соболезнования #казань #мемориал #стрельба в школе

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