Вероятным мотивом стрелка из Казани назвали месть

Сотрудники правоохранительных органов полагают, что 19-летний Ильназ Г., устроивший стрельбу в казанской гимназии №175, мог действовать из соображений мести, передает ТАСС.

Сотрудники правоохранительных органов полагают, что 19-летний Ильназ Г., устроивший стрельбу в казанской гимназии №175, мог действовать из соображений мести, передает ТАСС.

Молодой человек учился в этой школе четыре года назад. После этого он поступил в колледж, где учился на программиста. В конце апреля его отчислили за неуспеваемость, а спустя два дня Ильназ получил лицензию на оружие. Утром 11 мая он вошел в учебное заведение через главный вход и открыл огонь. Погибли ученики восьмого класса и преподаватель. В городе ввели режим КТО.