Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:23   11 Мая 2021
Происшествия

Меры безопасности в школах усилят в Тамбовской и Нижегородской областях после ЧП в Казани

Меры безопасности в школах усилят в Тамбовской и Нижегородской областях после ЧП в Казани

Губернаторы Тамбовской и Нижегородской областей поручили усилить меры безопасности в школах после ЧП в Казани, где в результате вооруженного нападения погибли дети.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручили усилить меры безопасности в учебных учреждениях.

19-летний стрелок 11 мая вошел через главный вход в казанскую гимназию №175. Нападавший открыл огонь, в результате стрельбы семеро детей скончались, следует из официальных данных. В школе не было охраны, только тревожная кнопка Росгвардии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#стрельба #казань #школа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров