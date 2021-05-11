Мишустин назвал случившееся в казанской школе бесчеловечным и жестоким

Российский премьер Михаил Мишустин выразил искренние соболезнования близким погибших во время стрельбы в школе №175 в столице Татарстана.

Российский премьер Михаил Мишустин выразил искренние соболезнования близким погибших во время стрельбы в школе №175 в столице Татарстана.

Глава кабинета министров, обсуждая трагедию на совещании с вице-премьерами, назвал случившееся бесчеловечным и жестоким.

"Я хотел бы начать со слов соболезнования родным и близким погибших в Казани. Вы знаете, утром в одной из школ случилась большая трагедия — стреляли в детей. Это крайне бесчеловечно и жестоко", — сказал Мишустин.

Он отметил, что всем пострадавшим в результате трагедии в Казани детям и их родителям должна быть оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой лично контролировать ситуацию и регулярно докладывать ему. В свою очередь, Голикова заверила главу российского кабмина в том, что республика обеспечена всем необходимым для оказания помощи пострадавшим.