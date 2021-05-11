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13:07   11 Мая 2021
Политика

Евросоюз обратился со словами соболезнования к родственникам жертв стрельбы в Казани

Евросоюз обратился со словами соболезнования к родственникам жертв стрельбы в Казани

Евросоюз выразил соболезнования родственникам и близким жертв стрельбы в казанской школе.

Официальное обращение было опубликовано пресс-службой ЕС. Напомним, что 11 мая в Казани неизвестный открыл стрельбу в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи. На территории школы проводится контртеррористическая операция. Всех учеников эвакуировали.

По данным Национального антитеррористического комитета, в результате стрельбы погибли семеро детей, еще 16 человек получили ранения. Всем пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь.

Ранее российский лидер Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших в результате нападения. Он также пожелал скорейшего выздоровления тем ученикам, которые получили ранения. Путин поручил правительству оказать всем пострадавшим необходимую помощь.

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#ес #стрельба #казань #школа

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