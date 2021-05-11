ООН выступает за сохранение "нормандского формата"

ООН выступает за выполнение минских договоренностей по Украине и сохранение "нормандского формата", заявил генсек всемирной организации Антониу Гутерреш.

ООН выступает за выполнение минских договоренностей по Украине и сохранение "нормандского формата", заявил генсек всемирной организации Антониу Гутерреш.

По его словам, Организация Объединенных Наций всецело поддерживает полное выполнение минских договоренностей, а также дипломатические усилия в рамках "нормандского формата".

"Рассчитываем, что наступит деэскалация и режим прекращения огня будет полностью соблюдаться", — отметил он.

Гутерреш добавил, что ООН не претендует на главенствующую роль и хочет принести пользу в том объеме, которая требуется участникам "нормандского формата".

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул, что расширение "нормандского формата" за счет включения в него США может только усугубить ситуацию в Донбассе, сообщает сайт 360tv.ru.