Депутат Госдумы Хинштейн рассказал, что в казанской школе не было охраны

Охрана в казанской школе №175, на которую было совершено вооруженное нападение, отсутствовала в момент происшествия.

Охрана в казанской школе №175, на которую было совершено вооруженное нападение, отсутствовала в момент происшествия.

Вместо этого в учебном заведении была лишь тревожная кнопка Росгвардии. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн.

"Именно поэтому первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии", — написал он в своем Telegram-канале.

Звуки выстрелов в гимназии услышали утром, во время уроков. 19-летний студент Ильназ Г. зашел в учебное заведение с оружием, разрешение на которое получил 28 апреля, и открыл стрельбу. Сообщается, что он действовал один.