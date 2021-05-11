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12:58   11 Мая 2021
Политика

Депутат Госдумы Хинштейн рассказал, что в казанской школе не было охраны

Депутат Госдумы Хинштейн рассказал, что в казанской школе не было охраны

Охрана в казанской школе №175, на которую было совершено вооруженное нападение, отсутствовала в момент происшествия.

Вместо этого в учебном заведении была лишь тревожная кнопка Росгвардии. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн.

"Именно поэтому первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии", — написал он в своем Telegram-канале.

Звуки выстрелов в гимназии услышали утром, во время уроков. 19-летний студент Ильназ Г. зашел в учебное заведение с оружием, разрешение на которое получил 28 апреля, и открыл стрельбу. Сообщается, что он действовал один.

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#стрельба #казань #школа #хинштейн

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