Володин объяснил отказ РФ от Договора по открытому небу

Соответствующий законопроект внес в Госдуму президент России Владимир Путин.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект о денонсации ДОН сказал, что РФ не может подвергать национальную безопасность подобным рискам.

«Это соглашение работает почти 30 лет. Оно дает право участникам Договора (а это 34 из 57 стран ОБСЕ) совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью, при этом не ограничивая и не запрещая каких‑либо категорий вооружений», — напомнил политик.

Володин добавил, что США в ноябре 2020 года первыми официально вышли из ДОН в одностороннем порядке, что вызвало ответную реакцию со стороны России.

«Прекращая соблюдать взятые на себя обязательства одно за другим, США последовательно разрушают всю архитектуру международной безопасности. Под надуманными предлогами и обвинениями Вашингтон откровенно занимается демонтажем мировой стратегической стабильности и наносит урон международному праву, преследуя свои конъюнктурные интересы», — сказал депутат.

Он отметил, что РФ всегда придерживается позиции сохранения международных договоренностей на принципах доверия и взаимного уважения. При том, никто не в праве, по мнению Володина, «подвергать риску национальную безопасность нашей страны».

Принимая все факторы во внимание, законопроект о денонсации ДОН будет рассмотрен сегодня в Государственной думе, в приоритетном порядке, заключил политик.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также прокомментировал подготовку к выходу из ДОН.