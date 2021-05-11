В пресс-службе главы Татарстана заявили, что казанский стрелок действовал в одиночку

Открывший стрельбу в казанской школе действовал в одиночку, данные о двух нападавших — ложные. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Открывший стрельбу в казанской школе действовал в одиночку, данные о двух нападавших — ложные. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

В ходе стрельбы в школе №175 в Казани было ранено 18 детей и трое взрослых, уточнила Галимова. Президент Татарстана дал указание обеспечить повышенные меры безопасности во всех учебных учреждениях.

Ранее сообщалось, что президент РФ провел телефонные переговоры с главой российского правительства Михаилом Мишустиным по поводу трагедии в столице Татарстана. Путин поручил властям оказать всю необходимую помощь пострадавшим при стрельбе. Кроме этого, президент подчеркнул необходимость проработки ужесточения правил оборота оружия в стране.