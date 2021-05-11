«Неконфликтный»: почему казанского стрелка отчислили за две недели до нападения на школу

На допросе 19-летний Галявиев заявил, что «осознал себя богом».

Задержанного после стрельбы в казанской школе №175 Ильназа Галявиева отчислили из колледжа «ТИСБИ» за прогулы 26 апреля. Через два дня после этого он получил лицензию на оружие, а через две недели напал на гимназию, которую закончил четыре года назад.

В распоряжении «Политики Сегодня» оказалась характеристика на Галявиева, составленная сотрудниками колледжа к моменту отчисления. Указано, что молодой человек родился 11 сентября 2001 года, в 2017 году поступил на специальность «Программирование в компьютерных системах», но к концу 4 курса был отчислен — с сентября пропускал занятия, в феврале проходил практику в ООО «Техтимарт», а в апреле не явился на три экзамена.

С середины того же месяца «связь со студентом потеряна». При этом к поведению Галявиева претензий у преподавателей не было, его отчислили за «невыполнение обязанностей по добровольному освоению учебной программы».

«За время учебы показал себя тихим, спокойным, опрятным, неконфликтным. Уважительное отношение в группе и к преподавателям. Без вредным привычек», — сказано в документе.

По непроверенным данным в Telegram, Галявиев начал готовиться к нападению с февраля: он якобы обзванивал магазины и интересовался компонентами для СВУ, а в апреле официально приобрел гладкоствольное оружие. Не исключено, что пропускать занятия в колледже молодой человек стал именно по причине приготовления к преступлению.

На допросе Галявиев заявил, что «родился богом», но осознал это «месяца два назад», а летом (вероятно, прошлым) у него «начал пробуждаться монстр» — он «ненавидит всех» и отказывается даже от собственной матери с отцом. При этом именно матери, которую Галявиев называет «Наиля», он впервые рассказал обо всем этом.

Утром 11 мая Галявиев вошел с ружьем в гимназию и открыл огонь по школьникам и учителям. По официальным данным, погибли семь детей, одна учительница. 16 человек госпитализированы.

Подробнее о сегодняшнем нападении на гимназию в Казани читайте в нашей статье, обновляемой по мере поступления информации.