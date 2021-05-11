12:53 11 Мая 2021Происшествия
ФАН ведет прямую трансляцию с места стрельбы в казанской гимназии
Корреспонденты Федерального агентства новостей ведут прямую трансляцию с места стрельбы в казанской гимназии №175.
Корреспонденты Федерального агентства новостей ведут прямую трансляцию с места стрельбы в казанской гимназии №175.
Территория учебного заведения оцеплена, силовики не дают комментариев. Рядом со школой собрались журналисты и встревоженные жители города.
Утром 19-летний Ильназ Г. через главный вход вошел в гимназию, которую окончил четыре года назад. Переступив порог, он открыл огонь. На данный момент известно, что погибли семеро учеников восьмого класса. СМИ сообщали, что смертельные ранения получила и учительница, пишет ФАН.