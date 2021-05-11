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12:42   11 Мая 2021
Происшествия

Самолет московских спасателей прилетит в Казань для эвакуации пострадавших

Самолет московских спасателей прилетит в Казань для эвакуации пострадавших

Ил-76 с сотрудниками МЧС на борту готовится к вылету из столицы РФ в Казань, где произошла стрельба в школе.

Московские спасатели прибудут в административный центр Татарстана для оказания помощи пострадавшим при стрельбе в гимназии. Они планируют перевезти тяжелораненых в столицу РФ и передать их в руки местным медикам. После инцидента в школе №175 были госпитализированы 16 детей. Жертвами трагедии стали семь учеников образовательного учреждения.

Злоумышленник, устроивший стрельбу в казанской школе, задержан. Им оказался 19-летний молодой человек. Сейчас он находится в отделении, правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП.

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#мчс #стрельба #самолет #казань #эвакуация #школа

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