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12:41   11 Мая 2021
Общество

Правоохранители не обнаружили бомбу в доме напавшего на школу в Казани

Правоохранители не обнаружили бомбу в доме напавшего на школу в Казани

Взрывные устройства не были обнаружены в доме по месту прописки напавшего на казанскую школу.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь в учебном заведении по улице Файзи в Казани. В результате нападения, по предварительным данным, погибли семь человек.

При этом стрелок заявил, что у него дома заложена бомба. Правоохранители прибыли по месту регистрации напавшего на школу и не обнаружили там взрывных устройств.

Новость дополняется.

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#татарстан #казань #казанская школа

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