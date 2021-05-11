Правоохранители не обнаружили бомбу в доме напавшего на школу в Казани

Взрывные устройства не были обнаружены в доме по месту прописки напавшего на казанскую школу.

Взрывные устройства не были обнаружены в доме по месту прописки напавшего на казанскую школу.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь в учебном заведении по улице Файзи в Казани. В результате нападения, по предварительным данным, погибли семь человек.

При этом стрелок заявил, что у него дома заложена бомба. Правоохранители прибыли по месту регистрации напавшего на школу и не обнаружили там взрывных устройств.

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