12:41 11 Мая 2021Общество
Правоохранители не обнаружили бомбу в доме напавшего на школу в Казани
Взрывные устройства не были обнаружены в доме по месту прописки напавшего на казанскую школу.
Взрывные устройства не были обнаружены в доме по месту прописки напавшего на казанскую школу.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь в учебном заведении по улице Файзи в Казани. В результате нападения, по предварительным данным, погибли семь человек.
При этом стрелок заявил, что у него дома заложена бомба. Правоохранители прибыли по месту регистрации напавшего на школу и не обнаружили там взрывных устройств.
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