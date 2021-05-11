Профессор Шатилов связал обострение отношений ЕС и России с политикой США

Причину эскалации отношений Евросоюза с Россией следует искать в политической повестке США. Об этом заявил профессор Александр Шатилов.

Причину эскалации отношений Евросоюза с Россией следует искать в политической повестке США. Об этом заявил профессор Александр Шатилов.

Вашингтон и Брюссель сошлись на идеологической основе, между ними наблюдается взаимное совпадение интереса. Стороны нуждаются в поддержке друг друга на фоне начатой США "игры" против России и Китая. В нынешней ситуации американским властям необходима поддержка Евросоюза. Вместе с этим последний также надеется на ответную лояльность.

"Америка, которая сейчас начала рискованную игру против России и Китая, заинтересована в европейских союзниках, поддержке", — отметил Шатилов в интервью с Life.ru.

Брюссель в течение последних 20 лет систематически удивляется новым виткам обострения отношений с Россией. Это вызывает непонимание, поскольку Москва за данный период активно пытается нормализовать связи с ЕС, заключил эксперт.