Песков прокомментировал подготовку к выходу из ДОН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о позиции президента России Владимира Путина касательно Договора по открытому небу (ДОН).

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о позиции президента России Владимира Путина касательно Договора по открытому небу (ДОН).

Стоит отметить, что Путин неоднократно заявлял, что США после одностороннего выхода из договора продолжали получать информацию от союзников по НАТО.

Ранее стало известно, что российский лидер внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу. Документ был подписан в 2002 году.