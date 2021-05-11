Песков: Россия и США должны консолидировать усилия для борьбы с киберугрозами

Россия и США на фоне хакерской атаки на американскую компанию Colonial Pipeline должны усилить сотрудничество для борьбы с киберугрозами.

Россия и США на фоне хакерской атаки на американскую компанию Colonial Pipeline должны усилить сотрудничество для борьбы с киберугрозами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никакого отношения к хакерской атаке на трубопроводную компанию Colonial Pipeline не имеет. Страна также не причастна к другим подобного рода акциям.

"Мы категорически не приемлем какие-либо обвинения в наш адрес, и мы по-прежнему можем только сожалеть, что США отказываются от какого-либо сотрудничества с нами в противодействии киберугрозам", — сказа официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что сотрудничество на двусторонней основе могло бы помочь в общей борьбе с киберпреступлениями.