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12:26   11 Мая 2021
Политика

Песков: Россия и США должны консолидировать усилия для борьбы с киберугрозами

Песков: Россия и США должны консолидировать усилия для борьбы с киберугрозами

Россия и США на фоне хакерской атаки на американскую компанию Colonial Pipeline должны усилить сотрудничество для борьбы с киберугрозами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никакого отношения к хакерской атаке на трубопроводную компанию Colonial Pipeline не имеет. Страна также не причастна к другим подобного рода акциям.

"Мы категорически не приемлем какие-либо обвинения в наш адрес, и мы по-прежнему можем только сожалеть, что США отказываются от какого-либо сотрудничества с нами в противодействии киберугрозам", — сказа официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что сотрудничество на двусторонней основе могло бы помочь в общей борьбе с киберпреступлениями.

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#сша #песков #хакеры

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