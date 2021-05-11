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12:23   11 Мая 2021
Происшествия

Администрация Telegram блокировала канал стрелка из Казани

Администрация Telegram блокировала канал стрелка из Казани

Telegram-канал виновника стрельбы в казанской гимназии №175 Ильназа Г. был заблокирован. Злоумышленник завел его за несколько дней до инцидента.

Подросток, устроивший стрельбу в школе в Казани 11 мая, публиковал в Telegram-канале сообщения о намерении совершить нападение на образовательное учреждение.

Открывший огонь в гимназии №175, расположенной на улице Джаудата Файзи в Казани, вошел в здание учебного учреждения через главный вход. Как сообщалось ранее, это подтвердили источники в Минпросвещения РФ.

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#казань #telegram #школа

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