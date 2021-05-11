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12:22   11 Мая 2021
Общество

Госдума начала заседание с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Казани

Госдума начала заседание с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Казани

Государственная дума России открыла  заседание с минуты молчания в память о жертвах трагедии, которая произошла в школе Казани.

Ранее сообщалось, что двое неизвестных открыли огонь в казанской гимназии №175. Как заявил глава Татарстана Рустам Минниханов, во время трагедии погибли восемь человек. На данный момент на месте работают экстренные службы, бригады медиков скорой помощи, а также правоохранительные органы. Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело.

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