Государственная дума Федерального собрания России открыла заседание с минуты молчания в память о жертвах трагедии, которая произошла в школе Казани.

Государственная дума России открыла заседание с минуты молчания в память о жертвах трагедии, которая произошла в школе Казани.

Ранее сообщалось, что двое неизвестных открыли огонь в казанской гимназии №175. Как заявил глава Татарстана Рустам Минниханов, во время трагедии погибли восемь человек. На данный момент на месте работают экстренные службы, бригады медиков скорой помощи, а также правоохранительные органы. Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело.