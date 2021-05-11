В СК РФ возбудили дело о массовом убийстве в казанской гимназии

Следком РФ возбудил уголовное дело о массовом убийстве по факту стрельбы в одной из казанских школ, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следком РФ возбудил уголовное дело о массовом убийстве по факту стрельбы в одной из казанских школ, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

СК РФ по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Председатель российского ведомства Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела в Главное следственное управление центрального аппарата СК для дальнейшего расследования.

"Бастрыкин поручил дать всестороннюю правовую оценку всем обстоятельствам трагедии. <...> На место происшествия направлены криминалисты Главного управления криминалистики ведомства", — говорится в официальном сообщении.

Нападавший 2001 года рождения вошел в учебное учреждение через главный вход, вооруженный гладкоствольной винтовкой — ее он приобрел незадолго до майских праздников. В результате стрельбы погибли семь учащихся восьмого класса школы №175 и одна учительница.