Москва призвала Вашингтон обратить внимание на проблемы свободы СМИ в США

Российская Федерация хотела бы услышать мнение дипломатов США о проблемах свободы СМИ в государстве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российская Федерация хотела бы услышать мнение дипломатов США о проблемах свободы СМИ в государстве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала блокировку в YouTube интервью телеканала RT с вирусологом Дмитрием Львовым. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, необходимо понять, что американское посольство думает по этому поводу.

"Надо, конечно, отдать американским дипломатам должное: в своем комментарии они сделали упор на проблемах не у них в стране. Теперь хочется услышать от них и об их проблемах тоже", — подчеркнула Захарова.

Ранее она пошутила над заявлением президента Украины Владимира Зеленского о "вездесущих русских". Захарова отметила, что русские находятся даже в головах украинских политиков, сообщал сайт 360tv.ru.