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12:14   11 Мая 2021
Политика

Песков: публичная активность Путина будет нарастать

Песков: публичная активность Путина будет нарастать

Публичная активность президента России Владимира Путина будет нарастать. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля в ходе беседы с журналистами подтвердил будущее нарастание активности российского лидера. Песков добавил, что необходимые меры предосторожности сохраняются, несмотря на высокий титр антител у Владимира Путина.

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#путин #песков #президент

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