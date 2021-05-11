Песков: публичная активность Путина будет нарастать

Публичная активность президента России Владимира Путина будет нарастать. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Публичная активность президента России Владимира Путина будет нарастать. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля в ходе беседы с журналистами подтвердил будущее нарастание активности российского лидера. Песков добавил, что необходимые меры предосторожности сохраняются, несмотря на высокий титр антител у Владимира Путина.