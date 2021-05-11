Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в Казани

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким детей, которые погибли в результате вооруженного нападения на гимназию в Казани.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким детей, которые погибли в результате вооруженного нападения на гимназию в Казани.

Ранее сообщалось, что злоумышленник проник в здание школы №175, расположенной на улице Джаудата Файзи в Казани, и открыл огонь. В результате нападения погибли семь учащихся и один преподаватель. Еще более 20 человек госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов осуществляют необходимые мероприятия и следственные действия.