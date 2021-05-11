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12:12   11 Мая 2021
Общество

Шестеро школьников находятся в реанимации после стрельбы в Казани

Шестеро школьников находятся в реанимации после стрельбы в Казани

Министерство здравоохранения Республики Татарстан сообщило, что 21 человек из казанской школы, где произошла стрельба, направлен в больницу. Шестеро детей в реанимации.

В больницы казани после ЧП в гимназии доставили 21 человека. Шестеро детей находятся в реанимации, сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана. Там отметили, что в ДРКБ доставили 18 детей, из них шестерых направили в отделение реанимации. В РКБ — одна женщина, ГКБ №7 доставили двоих человек.

В минздраве Татарстана отметили, что местные клиники обеспечены всем необходимым. Там подчеркнули, что запасы донорской крови в Казани позволяют проводить все необходимые операции и переливания.

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#дети #стрельба #казань #реанимация

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