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12:09   11 Мая 2021
Политика

Путин поручил Правительству РФ оказать помощь пострадавшим при стрельбе в Казани

Путин поручил Правительству РФ оказать помощь пострадавшим при стрельбе в Казани

Президент России Владимир Путин переговорил с премьер-министром Михаилом Мишустиным по телефону и поручил Правительству РФ оказать помощь пострадавшим при стрельбе в Казани.

Российский лидер выслушал доклад главы ФСБ по поводу ЧП в казанской гимназии. Речь идет о стрельбе в школе, которая началась 11 мая. Президент РФ поручил проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия в срочном порядке на фоне стрельбы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

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#путин #стрельба #казань

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