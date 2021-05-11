Путин поручил Правительству РФ оказать помощь пострадавшим при стрельбе в Казани

Президент России Владимир Путин переговорил с премьер-министром Михаилом Мишустиным по телефону и поручил Правительству РФ оказать помощь пострадавшим при стрельбе в Казани.

Президент России Владимир Путин переговорил с премьер-министром Михаилом Мишустиным по телефону и поручил Правительству РФ оказать помощь пострадавшим при стрельбе в Казани.

Российский лидер выслушал доклад главы ФСБ по поводу ЧП в казанской гимназии. Речь идет о стрельбе в школе, которая началась 11 мая. Президент РФ поручил проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия в срочном порядке на фоне стрельбы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.