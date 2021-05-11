19-летний Ильназ Галявиев задержан.

В ректорате университета управления «ТИСБИ», в колледже при котором учился открывший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев, отказались делиться подробностями о студенте. В приемной ректора Нэллы Прусс на запрос корреспондента «Политики Сегодня» ответили: «без комментариев».

Тем временем, по данным Telegram-канала Mash, еще 26 апреля Галявиева, который учился на программиста, отчислили из колледжа за неуспеваемость.

Ранее сообщалось, что Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175 по улице Джаудата Файзи. По данным МВД Татарстана, юноша действовал в одиночку, сообщников у него не было. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), в результате нападения погибли семеро детей, 16 человек ранены. Среди них - школьники и сотрудники гимназии.